احتجاجات بخشم القربة ومتاريس في أحياء الخرطوم

خروج المئات بمدينة خشم القربة بولاية كسلا في تظاهرات مطالبة برحيل النظام واستجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين .

الجدير ان منطقة خشم القربة قد شهدت مقتل المعلم أحمد الخير عوض الكريم الذي قتل في زنازين جهاز الأمن تحت التعذيب.

واكد مراسل اخبار الخليج 365 365 انه لا تزال الاحتجاجات مستمرة في عدد من المدن والأحياء بالعاصمة الخرطوم التي بدأت في الواحدة منتصف النهار عقب صلاة الجمعة صباح اليوم الجمعة.

ورفع المواطنون في كسلا لافتات كتب عليها “كلنا أحمد” بجانب صور للمعلم القتيل، وهتفوا “مقتل معلم مقتل أمة”وارحل ارحل يا سفاح وتسقط بس .

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في سياق متصل شهد عدد من أحياء العاصمة الخرطوم تظاهرات متفرقة استجابة لدعوة “تجمع المهنيين” التي أطلق عليها مواكب الأحياء والميادين.

وبدأت الاحتجاجات في وقت مبكر في منطقة ود نوباوي ، واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على أحياء علي المتظاهرون مما ادي الي اصابة صبي في مقتبل عمره بالبمبان، وفي الازهري بأم درمان رصدت مطاردات بين الشرطة والمواطنين في الأحياء.

ووضع الشباب في معظم الأحياء متاريس في الشوارع لمنع دخول سيارات الشرطة والأجهزة الأمنية.