محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة في "ليفربول"

وكشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، والذي يلعب ضمن صفوفه صلاح، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير الماضي.
وكان صلاح غاب عن التهديف في الثلاث مباريات الأخيرة للريدز أمام بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، مانشستر يونايتد وواتفورد بالدوري الإنجليزي.
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