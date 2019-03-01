محمد صلاح مرشح لجائزة جديدة في "ليفربول"

تواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى ليفربول لشهر فبراير.

وكشف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، والذي يلعب ضمن صفوفه صلاح، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير الماضي.

وكان صلاح غاب عن التهديف في الثلاث مباريات الأخيرة للريدز أمام بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، مانشستر يونايتد وواتفورد بالدوري الإنجليزي.