انطلاق تظاهرات بعدد من مناطق العاصمة الخرطوم

إنطلقت المظاهرات بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم عقب صلاة الجمعة اليوم وذلك إستجابة لنداء (تجمع المهنيين) بالتظاهر المستمر. ومن بين المناطق التي خرج منها المتظاهرين مسجد (ودنوباوي) وشارع واحد بالازهري. تاتي هذه التظاهرات استجابة لتجمع المهنيين "جسم غير حكومي "والقوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الي تظاهرات بكل انحاء السودان للمطالبة برحيل البشير ونظامه .

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