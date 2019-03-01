3 قرارات جديدة لـ"البشير".. ماذا فعل؟ (تقرير)

عدة قرارات جديدة اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير خلال الساعات الأخيرة، في محاولة منها لتهدئة الشارع في البلاد الذي خرج في تظاهرات احتجاجا على ما يدور في السودان من أحوال سيئة.

وفوض الرئيس السوداني عمر البشير صلاحياته كرئيس للحزب الحاكم لنائبه في الحزب، وذكر حزب المؤتمر الوطني في بيان أن البشير فوض في الساعات الأولى من صباح الجمعة صلاحياته كرئيس للحزب لنائبه أحمد محمد هارون لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب.

وقال الحزب في البيان إن ذلك القرار يأتي "وفاء لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وانتخب حزب المؤتمر الوطني هارون نائبا لرئيسه هذا الأسبوع، وكان قبلها حاكما لولاية شمال كردفان. وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور.

ويأتي قرار التفويض بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة التي تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإقالة حكام 18 ولاية سودانية واستبدالهم بمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن.

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و قال رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا إنه اتفق مع الرئيس البشير على مراجعة الرسوم التي فرضت على بعض السلع وما يتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة، وفي ذات الأثناء كشف إيلا عن تشاوره مع البشير حول العمل المطلوب في مجال الحوار والتواصل مع الأحزاب المختلفة للاطمئنان على الوصول إلى صيغة تمكن من تشكيل حكومة كفاءات قادرة على معالجة قضايا الوطن.

وقال إيلا للصحافيين عقب لقائه البشير ببيت الضيافة، إن اللقاء ناقش القضايا المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، مشيراً إلى أن اللقاء تناول عدداً من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بجانب مناقشة توفير مدخلات الزراعة والنظر في الرسوم والجمارك التي تفرض على المدخلات الأساسية والمعدات الرأسمالية ومتابعة شراء القمح المحلي للاطمئنان على توفير (40%) من احتياجات البلاد من القمح للعام الجديد.

وأشار إيلا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الإجراءات والقرارات ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية التي سيتم إنفاذها خلال الأيام القادمة وذلك للاطمئنان على إزالة الثغرات التي قال إنها أضرت بالمسار الاقتصادي بجانب الاتفاق على مراجعة الرسوم التي فرضت على بعض السلع وما يتم من رسوم وضرائب في إطار السلطات والصلاحيات المشتركة.

كما وجه الرئيس السوداني بتعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، مؤكدًا التزام بلاده بالعمل على إزالة العقبات التي تواجه التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل كافة اللجان بين البلدين خصوصا السياسية والاجتماعية والثقافية ولجنة الحدود.