إكتمال كافة الترتيبات لإنعقاد إمتحانات الشهادة الثانوية السودانية بالقاهرة

أكد الدكتور مرتضي على عثمان المستشار الثقافى بسفارة السودان بالقاهرة إكتمال كافة الترتيبات لإنعقاد إمتحانات الشهادة الثانوية السودانية بمركز القاهرة يوم السبت الموافق 2 مارس 2019م بمقر المدرسة السودانية ومدرسة المجلس الأفريقي كما اكد الملحقية الثقافية لجمهورية السودان القاهرة انه بلغ عدد الطلاب الجالسين لهذا العام 970 طالب وطالبة.

و قد وصل عدد من الأساتذة من وزارة التربية و التعليم لمراقبة الأمتحانات و التي تشرف السفارة علي ترتيباتها الإدارية .

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