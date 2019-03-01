تطوع صحفيون ونشطاء ومحامين للدفاع عن المتظاهرين

ومن جانبه اوضح مقرر هيئة الدفاع عن المتظاهرين معز حضرة ان محكمتى امدرمان وسط وجنوب ، بدات امس الخميس فى تفعيل محاكم الطوارئ ، حيث حاكمت عشرات المتظاهرين ، الذين تم اعتقالهم من تظاهرات امس بشكل فورى ، واعتبر الخطوة بأنها غير دستورية ، وتنتهك حق المتظاهرين فى المحاكمة العادلة، واكد حضرة انهم كهيئة دفاع ، ينوون الطعن فى محاكم ونيابات الطوارئ ، التى تم تشكيلها امس بواسطة رئيس القضاء والنائب العام.
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