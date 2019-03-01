تطوع صحفيون ونشطاء ومحامين للدفاع عن المتظاهرين

قال صحفيون ونشطاء إن عشرات المحامين تطوعوا للدفاع عن عشرات المتظاهرين القي القبض عليهم امس خلال موكب التحدي السلمي أمام محاكم الطوارئ في أمدرمان والخرطوم ، وأوضحوا إن عدداً من المتهمين تم الحكم عليها بالسجن لمدة اسبوعين والغرامة الفي جنيه .

ومن جانبه اوضح مقرر هيئة الدفاع عن المتظاهرين معز حضرة ان محكمتى امدرمان وسط وجنوب ، بدات امس الخميس فى تفعيل محاكم الطوارئ ، حيث حاكمت عشرات المتظاهرين ، الذين تم اعتقالهم من تظاهرات امس بشكل فورى ، واعتبر الخطوة بأنها غير دستورية ، وتنتهك حق المتظاهرين فى المحاكمة العادلة، واكد حضرة انهم كهيئة دفاع ، ينوون الطعن فى محاكم ونيابات الطوارئ ، التى تم تشكيلها امس بواسطة رئيس القضاء والنائب العام.