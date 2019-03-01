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تطوع صحفيون ونشطاء ومحامين للدفاع عن المتظاهرين

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قال صحفيون ونشطاء إن عشرات المحامين تطوعوا للدفاع عن عشرات المتظاهرين القي القبض عليهم امس خلال موكب التحدي السلمي أمام محاكم الطوارئ في أمدرمان والخرطوم ، وأوضحوا إن عدداً من المتهمين تم الحكم عليها بالسجن لمدة اسبوعين والغرامة الفي جنيه . 

 ومن جانبه اوضح مقرر هيئة الدفاع عن المتظاهرين معز حضرة ان محكمتى امدرمان وسط وجنوب ، بدات امس الخميس فى تفعيل محاكم الطوارئ ، حيث حاكمت عشرات المتظاهرين ، الذين تم اعتقالهم من تظاهرات امس بشكل فورى ، واعتبر الخطوة بأنها غير دستورية ، وتنتهك حق المتظاهرين فى المحاكمة العادلة، واكد حضرة انهم كهيئة دفاع ، ينوون الطعن فى محاكم ونيابات الطوارئ ، التى تم تشكيلها امس بواسطة رئيس القضاء والنائب العام.

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