اعتقال 10 نساء و 30 من الشباب بمكجر

ارتفع عدد معتقلي نازحى مدينة مكجر بولاية وسط دارفور، من 16 الى 40 معتقلا ،على خلفية اقتحام مواطنون غاضبون فى شهر يناير الماضى ، مركز شرطة مكجر، وإخراج شرطى وقتله ، وحرق مركز الشرطة، وذلك عقب قتل الشرطى زوجته رميا بالرصاص وإصابة طفله.

وقال شاهد ان من بين المعتلقين 10 نساء ، و15 من طلاب المرحلة الثانوية ،و15 من الشباب.

واوضح ان الاجهزة الامنية داهمت السوق ومنازل النازحين يومى الاربعاء والخميس ، لالقاء القبض على 28 اخرين مطلوبين لديها ليصبح جملة عدد المطلوبين لديها 68 متهما.

وقال ان المداهمات ادت الى فرارعدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية والشباب و5 من المساعدين الطبيين.

وناشد السلطات والادارة الاهلية بالتدخل لوقف المداهمات ، حتى يتمكن طلاب الشهادة السوداينة ، من اداء الامتحانات غدا السبت.