اختتام المناورات البحرية "الفلك 3" بين السعودية والسودان

إختتمت السعودية والسودان مناورات بحرية مشتركة بين الجانبين. وكالة الأنباء الصينية أوردت في هذا السياق تقريرا، أكدت فيه نقلا عن موقع "الشروق" الإخباري السوداني"، أن التدريبات البحرية المشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية ، والتي أطلق عليها اسم "الفلك 3" ، اختتمت يوم الخميس في شرق السودان. وحضر نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية مجدي سيد عمر وممثل رئيس أركان البحرية السعودية يحيى بن علي النعيمي الحفل الختامي للمناورات المشتركة.

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