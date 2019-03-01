البشير يثني بتطور العلاقات السودانية الاثيوبية

اثني السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير علي المستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الاثيوبية.

واعرب الرئيس البشير لدي لقائه ببيت الضيافة ظهر اليوم نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن ، عن سعادته بانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة ، آملا ان تعمل اللجنة على ازالة كافة العوائق التي تواجه التعاون الاقتصادي بين البلدين .



من جهته أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي استعداد بلاده للعمل مع السودان وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يحقق مصلحة الشعبين.



وامتدح سيادته جهود رئيس الجمهورية لتعزيز العلاقات الثنائية ، ونقل تحيات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي احمد للسيد رئيس الجمهورية ، مؤكداً التزام بلاده بالعمل على ازالة العقبات التي تواجه التكامل الاقتصادي والاجتماعي ، وتفعيل كافة اللجان بين البلدين خصوصا السياسية والاجتماعية الثقافية ولجنة الحدود.