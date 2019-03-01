تفاصيل جديدة في قضية مغتصب فتاة المنشية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حررت محكمة الخرطوم شمال امس الخميس برئاسة مولانا عاطف محمد عبدالله عدد تهم لمرتكب فيديو المنشية الفاضح .. ووجهت المحكمة للمتهم الاول بممارسة الاعمال الفاحشة و سرقة تلفونات وحلي ذهبية ومبالغ نقدية في عدة بلاغات الى جانب توجيه التهم له بنهب هواتف وتحطيم سيارة ومحاولة سرقة ما بداخلها بإستخدام السكين في ارتكاب الجرائم للإرهاب .. وانكر المتهم التهم الموجه برر بانه غير مذنب وجميع السرقات لم ينفذها معترفآ بسرقته فقط لسلسل 14 جرام لا غير .. ونافيا علاقته بالفيديو ،وكما وجهت المحكمة المادة 181 للمتهم الثاني بتهمة إشتراء مسروقات واكد المتهم الثاني شراءه لخاتمين ذهب بقيمة (6،500) من المتهم الأول نافيا علمه بأنه مسروق .. ووجهت ايضا للمتهم الثالث المادة 181 بتهمة شراء مسروقات واكد المتهم الثالث شراءه لموبايل تكنو من المتهم الأول .. نافيا علمه بأنه مسروق ووجهت ايضا للمتهم الرابع المادة 181بعد إدانته بشراء مسروقات وأكد المتهم الرابع شراءه موبايل من المتهم الأول نافيا علمه بأنه مسروق ووجهت ايضا للمتهم الخامس المادة 181بعد إدانته بشراء مسروقات واكد المتهم شراءه لسلسل ذهب 14جرام نافيا علمه بأنه مسروق. المادة السابقة التفاصيل الكاملة في قضية الرجل قتل زوجته ودفنها داخل منزله….

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