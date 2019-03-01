محاكمة شقيقين بسبب معاكسة فتاة بالشارع العام بالحاج يوسف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حددت محكمة الحاج يوسف الجنائية، جلسة منتصف الشهر الجاري، لسماع أقوال المتحري في ملف قضية اتهام شقيقين ضربا شاباً بالعصا، وسببا له الأذى الجسيم، على خلفية نقاش دار بين الشقيقين والشاكي، لطلب الشاكي من المتهم الأول عدم معاكسة إحدى الفتيات عند مرورها بالشارع العام بأحد أحياء الحاج يوسف.

وتشير تفاصيل البلاغ إلى أنه أثناء وقوف الشاب بالشارع العام أمام منزله، جاءت إحدى الفتيات وشاهد المتهم يعاكسها، فطلب منه الكف عن ذلك بقوله “ما تشاغل بنات الناس”، ورد المتهم “أنا ما قدرك لكن بجيب ليك القدرك”، وبعد فترة زمنية جاء شقيق المتهم وافتعل شجاراً مع الشاكي وأثناء ذلك أخرج المتهم الثاني سكيناً، إضافة إلى أن المجني عليه أخرج سكيناً أيضاً محاولاً أن يبعد المتهم عنه، بيد أن شقيق الأول جاء من الخلف وسدد له ضربة على رأسه، فدخل في حالة إغماء ووجد نفسه بالمشفى، مشيراً إلى أن أحد أفراد الشرطة أخطره بأن بلاغاً دون ضده لإصابته شخصاً بالسكين، وأوضح أنه لم يكن في وعيه، وبموجب أورنيك (8) جنائي، دون بلاغ بمحضر الشرطة ضد الشقيقين وبالقبض عليهما ومن خلال التحري دون ضدهما بلاغ تحت المادة (139) من القانون الجنائي المتعلق بالأذى الجسيم.