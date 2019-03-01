شهاب محمد - الخرطوم - 1 مارس، 2019 المادة السابقة تعاملوا بواقعية مع خسارة المريخ.. بقلم عبد الله ابو وائل المقالة القادمة وقطع النائب الأول قول كل مدعٍ!!.. بقلم أم وضاح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : النجمة ندى القلعة في مهرجان ود مدني الثقافي… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.