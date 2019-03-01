تعاملوا بواقعية مع خسارة المريخ.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[أن يظهر المريخ بهذا السوء أمام النجم الساحلي بسوسة فان هنالك اسبابا يجب التوقف عنده قبل شن الحرب علي الجهاز الفني وانتقاد اللاعبين الذين نجحوا في تنفيذ الاستراتيجية الفنية للمدرب “الزلفاني” وكان بالامكان ان يخرج الفريق بالتعادل لولا خروج الثنائي “ضياء” و”محمد الرشيد” لما استقبلت شباك المتألق “ابوعشرين” هدفا.

[خسر المريخ من النجم بهدف يمكن تعويضه في لقاء ام درمان بعد استعادة الفريق لمجموعة من عناصره التي افتقدها في لقاء سوسة وعلي راسهم المهاجم “بكري المدينة” والثنائي “ضياء الدين” و”محمد الرشيد الذان تعرضا للاصابة في بداية مباراة أمس الاول.

[لولا خروج الثنائي لما اهتزت شباك المريخ ولما ظفر النجم بالنقاط الثلاث ولكن!!

[الاسلوب الذي انتهجه التونسي “الزلفاني” يعد الامثل في مواجهة فرق شمال افريقيا التي تمتاز بسرعات فائقة في الارتداد من الدفاع الي الهجوم والعكس لكن ما خطط له “الزلفاني” افسدته عوامل تفشي الاصبابات وسط لاعبي الاحمر الذين تم استبدال بعضهم واكمال البعض للمباراة تحت تأثير (التخدير)!.

[افتقد المريخ “امير كمال” بسبب الايقاف ليدفع التونسي بـ”حمزة داؤود” صاحب القدرات الضعيفة التي اضطرت “الزلفاني” لتوليفه في الطرف خلال مباريات سابقة لنتفاجأ به في لقاء امس الاول في قلب الدفاع وهنا فاننا لا نلتمس للجهاز الفني العذر باعتبار ان هنالك لاعب كان بالامكان ان يعوض غياب “امير” وهو “حماد الجس” الذي كان سيكون افضل من “داؤود”!

[ورغم السيطرة التونسية علي مجريات المباراة الا ان لاعبي النجم الساحلي ظهر الخوف علي ملامهم مما انعكس سلبا علي ادائهم خاصة في شق التركيز الذي كان منعدما تماما .

[احترم الفريق التونسي المريخ وتعامل افراده مع ممثل السودان بكثير من الحذر .

[خسر المريخ ولكن التعويض في لقاء الاياب بام درمان بات ممكنا حال اكتملت صفوف الاحمر وادي اللاعبون بروح العزيمة والاصرار سيما وان مدرجات القلعة الحمراء ستتحول الي (جهنم) لمنح افراد الفرقة الحمراء الثقة والدافع لبذل المزيد من الجهد.

[نريد من محبي الشفق الاحمر الحفاظ علي حالة الاستقرار ونأمل عدم الانجرار وراء اولئك الذين يعملون علي صب الزيت علي النار ليودع المريخ البطولة العربية علي يدالنجم الساحلي.

[حذاري ثم حذاري من شتم اللاعبين وتحميل الجهاز الفني مسؤلية الخسارة من التونسي.

[تعاملوا بواقعية مع خسارة المريخ.

مشهد اخير

[مطلوب من الجهاز الفني مشاهدة شريط مباراة أمس الاول اكثر من مرة للوقوف علي الاخطاء التي اسهمت في الخسارة من النجم.

[المريخ لا يزال يمسك بورقة الترشح للدور النهائي.