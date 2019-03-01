اعــلام التطبيل وتشويه التاريــخ.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ وجماهير سيد البلد تتأهب لمباراة الاحد يصر اعلام الكاردينال على اختلاق معارك جانبيه قميئه .

@ الاقلام الكريهه زورت تاريخ الهلال لتسئ لقيادات الكيان .

@ حتى زعيم امه الهلال وهو بين يدي الله لم يسلم من مدادهم القمئ .

@ التاريخ الذي حاولوا تزويره لا يزال ابطاله احياء .

@ شداد ، كسلا ، عافيه ، جميل وغيرهم من ابطال ملاحم هلال (87) لم يغادروا الفانية بعد .

@ استاروستا بدأ مشوار هلال (87) حيث قاد الهلال للتأهل لدور ال (16) على حساب بطل بورندي .

@ بعد مرض استاروستا استعان مجلس الهلال بشداد والذي قاد الهلال لدور الثمانيه على حساب فيلا الاوغندي .

@ بسبب انشغال شداد بمهامه في الاتحاد الافريقي كلف مجلس الهلال احمد عبد الله بالاشراف على الفريق لكنه اقاله بعد مبارايتي لفيتنس النيجيري .

@ بعدها عاد شداد مجدداً ليشرف على مبارايات كانون ياوندي و النهائي.

@ من عاليه نقول ان احمد عبد الله لم يشرف على الهلال الا في مباراتين فقط .

@ شداد واركان حربه (كسلا ، جميل ، عافيه ، عبد الحفيط ، فاروق دينج ، مصطفي النقر في مراحل متأخره واستاروستا) كانوا خلف الانجاز الاعلي في تاريخ الانديه السودانيه .

@ الانجاز الاضخم بعد كأس الامم (1970)

@ هذا هو التاريخ المحفوظ في صدور الرجال .

@ نشكر الاسطوره كسلا ان دون ذلك في سفره القيم وكأنه يستبق الاحداث ويحفظ تاريخ الكيان من عبث الاقلام المنفلته والادارات الدخيله .

@ كردنه محتاج لمن يلقنه تاريخ الهلال .

@ من العيب ان يجهل رئيس تاريخ ناديه .

@ حاشية بنزينا ليس فيها من يعرف تاريخ الهلال .

@ علاقتهم بالهلال بداءت مع اوكرا وجابسون وبقية المواسير .

@ من عجب ان اعلام من يسمونه معارضه تدعو للإصتفاف خلف الفريق فيما يبعثر اعلام المولاة الجهود ويزرع الفتن !!

@ عموماً سينتصر سيد البلد ويعبر بدعوات انصاره .



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