نزيل يشرع في الانتحار بسجن الأبيض بعد فشله في تسديد الدية

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة شرع نزيل في التخلص من حياته داخل زنزانته بسجن الأبيض القومي بعد فشله في دفع الدية لأولياء دم المجنى عليه، وقال مصدر إن سلطات السجن أحبطت محاولة الانتحار، وأسعفت النزيل إلى المستشفى، ودونت الشرطة بلاغاً بالشروع في الانتحار في مواجهته حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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