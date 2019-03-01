هيئة مياه ولاية الخرطوم: توقف جزئي لمحطة مياه “المنارة” الأحد

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن توقف جزئي لمحطة مياه المنارة الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وذلك لأغراض الصيانة الوقائية وتركيب أجهزة تحسين معامل القدرة. وقال مير عام الهيئة نهيزي الرفاعي في تصريح صحفي حسب صحيفة السوداني أمس إن المناطق المتأثرة تشمل محلية كرري، أم درمان شمال، أم بدة شمال، دار السلام شمال، ودعا المواطنين بتلك المناطق إلى أخذ التحوطات والتدابير اللازمة، متوقعاً أن يعود إمداد المياه لكافة المناطق عقب اكتمال عملية الصيانة في الموعد المحدد، وقدم اعتذاره للمواطنين لما يحدث لهم من مضايقات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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