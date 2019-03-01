(الملكة) تنافس نفسها..!

لم تستطع أي من المطربات الموجودات على الساحة مجرد (التشويش) على نجومية الفنانة إنصاف مدني أو ملكة الدلوكة – كما يطلق عليها – حيث ظلت إنصاف تتربع على عرش الاهتمام وشغف المتابعة من الجمهور العريض حسب صحيفة السوداني، والذي وجد في (بحتها) كل الأحاسيس، ووجد في (صراحتها) الشفافية والوضوح الذي يغيب عن العديد من الفنانين، كما وجد في (دلوكتها) المحفز الرئيسي لكل خلايا الطرب والحماسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)