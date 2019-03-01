التاريخ: 01-مارس-2019
140 مشاهدة
أجاز مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسته الراتبة برئاسة المهندس صديق الشيخ أمس، مشروع قانون العوائد لسنة 2019م في مرحلة القراءة الرابعة، قدمه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عبد الله سيد أحمد.
ونص القانون حسب صحيفة الصيحة على عدم فرض عوائد على دور العبادة أو الخلاوي أو الأوقاف غير المستغلة تجارياً، ومنح القانون المعتمد سلطة تخفيض أو تقسيط أو إعفاء أي شخص طبيعي أو معنوي من دفع كل أو جزء من العوائد، ونص على معاقبة كل من يرفض سداد العوائد المستحقة، كما نص بالمسؤولية المباشرة للمستأجر في حال عدم وجود المالك، ويجوز حجز الأجرة الشهرية لدفع العوائد بأمر من المحكمة، كما نص القانون على عدم إجازة تحويل ملكية أي عقار إلا بعد سداد العوائد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القانون يرهن إجازة تحويل ملكية أي عقار بسداد العوائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.