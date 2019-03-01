القانون يرهن إجازة تحويل ملكية أي عقار بسداد العوائد

أجاز مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسته الراتبة برئاسة المهندس صديق الشيخ أمس، مشروع قانون العوائد لسنة 2019م في مرحلة القراءة الرابعة، قدمه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عبد الله سيد أحمد.

ونص القانون حسب صحيفة الصيحة على عدم فرض عوائد على دور العبادة أو الخلاوي أو الأوقاف غير المستغلة تجارياً، ومنح القانون المعتمد سلطة تخفيض أو تقسيط أو إعفاء أي شخص طبيعي أو معنوي من دفع كل أو جزء من العوائد، ونص على معاقبة كل من يرفض سداد العوائد المستحقة، كما نص بالمسؤولية المباشرة للمستأجر في حال عدم وجود المالك، ويجوز حجز الأجرة الشهرية لدفع العوائد بأمر من المحكمة، كما نص القانون على عدم إجازة تحويل ملكية أي عقار إلا بعد سداد العوائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)