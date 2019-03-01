المالية تجدد اتفاقها مع المطاحن لتأمين انسياب الدقيق لشهر مارس المقبل

جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اتفاقها مع المطاحن لتأمين انسياب الدقيق لشهر مارس المقبل.

وعلمت مصادر موثوقة أن المالية جددت الاتفاق مع المطاحن بنفس بنود الاتفاق السابق، وتوقعت المصادر أن تلتزم المالية بدفع مبلغ (48) مليون دولار للمطاحن بداية الأسبوع المقبل.

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وأبرمت المالية اتفاقاً حسب صحيفة المجهر مع المطاحن بداية الشهر الجاري لتأمين انسياب الدقيق للمخابز حتى نهاية الشهر الجاري. ويمكن الاتفاق (5) مطاحن من الاستفادة من طحن القمح المُباع من وزارة المالية والحصول على هوامش ربح مجزية.

وبحسب الاتفاق يمكن أن تستفيد المطاحن من أصل المبلغ الخاص بوزارة المالية، في سداد بعض التزامات المالية لصالح المطاحن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)