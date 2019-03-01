إيلا في مدني اليوم

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة علمت المصادر أن رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا سيزور حاضرة ولاية الجزيرة مدينة ود مدني ظهر اليوم. إيلا كان والياً للجزيرة.. أنصاره بالولاية وزعوا رقاع الدعوة لاستقباله بالمهبط الرئاسي.. المصادر تشير حسب صحيفة آخر لحظة إلى أن أول لقاء لـ(إيلا) مع الولاة الجدد كانت مع والي الجزيرة الفريق ركن علي سالم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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