قرار رئاسية بإعادة تشكيل مجلس إدارة (المركزي)

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : أخبار 130 مشاهدة أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك السودان المركزي. وسمى القرار محافظ المركزي محمد خير الزبير رئيساً لمجلس الإدارة، وعضوية كل من النائب الأول للمحافظ ونائب المحافظ ووكيل المالية، والدكتور عثمان البدري، ود. نزار خالد، ود. فاطمة أحمد فضل، أعضاء بمجلس الإدارة في التشكيل الجديد حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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