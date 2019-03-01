وذكر البيان أنه "على إثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوى مواد سامة، تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطنى فى عملية استباقية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب، من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها فى الحين على المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التى أكدت احتواءها على مواد سامة"، وذلك حسب ما نشرته وسائل إعلام عربية.
وتابع "وقد تعهدت الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطنى التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة بالبحث فى هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التى تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة فى شأنها".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التونسية تحبط مخطط استهداف شخصيات عامة برسائل بريدية مسمومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.