ضحايا الطوارئ في السودان (تقرير)

تحول عدد من السودانيين إلى ضحايا لقانون الطوارئ في السودان، بعد طبق عليهم القانون في أول إجراءته بعدما قررر الرئيس عمر البشير تطبيقه في البلاد.

وكان الرئيس السوداني أعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد في محاولة لاحتواء التظاهرات التي تشهدها السودان، ورفضت المعارضة إجراءات الطوارئ ودعت إلى تنظيم تظاهرات سلمية تطالب بتنحي البشير.

و أصدرت محاكم طوارئ في السودان الخميس أحكاماً بالسجن لفترات تراوحت بين ستّة أشهر وخمس سنوات بحقّ ثمانية أشخاص لمشاركتهم في تظاهرات محظورة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وهذه الأحكام التي أصدرتها ثلاث محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأمّ درمان هي الأولى من نوعها منذ شكّلت الثلاثاء محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حالة الطوارئ.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) "قضت محكمة الطوارئ بالسجن خمس سنوات لأربعة متهمين بعد ادانتهم بمخالفة امر الطوارئ رقم 2 والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات كما أصدرت حكمها بالسجن ستة أشهر على متهم بمنطقة بحري".

من جهته قال "تحالف المحامين الديموقراطيين" في بيان ليل الخميس "مثُل اليوم أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمّت تبرئتهم".

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وأضاف البيان أن عشرات المتّهمين "صدرت ضدهم أحكام بدفع غرامات مالية والبعض بالسجن لفترات تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر".

كما أحالت السلطات السودانية نحو 870 شخصا لمحاكم الطوائ، بعد إعلان تشكيل نيابات ومحاكم في أنحاء البلاد.

وكشف التحالف الديمقراطى للمحامين، أن السلطات حولت مئات المواطنين إلى محاكم بتهمة المشاركة في التظاهرات بمدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان وبحري.

وقال بيان التحالف، إن ٤٠٠ أحيلوا إلى محكمة الطوارئ بمدينة أمدرمان، و٧٠ لمحاكم بحرى، وعدد ٤٠٠ لمحاكم الخرطوم، وأن عددا من المحامين دافعوا عنهم، ما أدى إلى شطب عدد كبير من البلاغات.

وأضاف، أنه تمت إدانة العشرات وتوقيع عقوبات مالية ضدهم، والحكم بالسجن البديل في حالة عدم دفع الغرامة، فيما تم الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين الشهر والأسبوعين ضد عدد من المواطنين.

وأشار البيان إلى أن المحاكمات استمرت حتى الساعة التاسعة مساء الخميس 28 فبراير.