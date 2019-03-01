الاتحاد السوداني يتسلم بطاقة النقل الدولية للاعب المريخ السماني

تسلم الاتحاد السوداني ولجنة شؤون اللاعبين بطاقة النقل الدوليه للكابتن السماني الصاوي الذي انتهت اعارته لنادي الاتحاد الليبي لكرة القدم ويحق للاعب ممارسة نشاطه مع ناديه المريخ محليا ودوليا ويجدر ذكره ان المريخ كان قد حرم من الانتدابات في الفترة السابقة بسبب مشكلة اللاعب مارسيال.

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