21 طفل أيزيدى يصلون العراق بعد تحريرهم من قبضة داعش فى سوريا

وقال موقع "ايزيدى 24" العراقى أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير الأطفال الايزيديين من منطقة الباغوز آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابى.
وبحسب مديرية شؤون الأيزيدية فى وزارة الأوقاف باقليم كردستان العراق، لا يزال هناك أكثر من 3 آلاف مختطفة ومختطف إيزيدى لدى تنظيم داعش .
الجدير بالذكر، أن تنظيم داعش الارهابي المتطرف اجتاح قضاء سنجار فى العراق والقرى الايزيدية المجاورة للجبل، في الثالث من أغسطس عام 2014، واقتاد الرجال والشباب إلى أطراف القرى ونفذ بحق الإيزيدية ابادة جماعية، وأخذ النساء والفتيات والأطفال سبايا وغنائم للمتاجرة بهم فى أسواق النخاسة، واستخدم النساء للاستعباد الجنسى، وأرغمهن على التخلى عن دينهن تحت التعذيب والاغتصاب، ثم بيعهن إلى من بقى من ذويهن بأموال طائلة.
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