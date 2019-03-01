البشير يترك قيادة الحزب صلاحياته في رئاسة حزب المؤتمر لنائبه

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير ترك قيادة حزبه “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان لنائبه احمد هارون، الى حين قيام المؤتمر العام للحزب باختيار رئيس جديد للحزب. وجاء في بيان صحفي للحزب الجمعة “أخذ الاجتماع علماً بقرار السيد رئيس الجمهورية بتقويض سلطاته وصلاحياته لنائب رئيس المؤتمر الوطني أحمد محمد هارون، للقيام بمهام رئيس الحزب بالوكالة، إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحزب لاختيار قياداته”.
وكان المكتب القيادي للحزب اختار أحمد هارون نائباً لرئيس الحزب قبل أيام بدلاً من فيصل حسن ابراهيم.
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