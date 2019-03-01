الاتحاد الاوروبي يدعو لتحقيق مستقل مع المسؤولين عن مقتل المتظاهرين

قالت الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي؛ فريدريكا موغيريني؛ أن تدابير الطوارئ التي اتخذها الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ والدور المتزايد للجيش في حكم البلاد يقلص الحريات الاساسية؛ ويقلل من العرض الاخير للحوار السياسي الجديد.

واضافت في بيان اليوم الجمعة؛ أن حالة الطوارئ؛ تخلق مناخا مناسب للاجهزة الامنية للافلات من العقاب.

وجدد الاتحاد الاوروبي دعوته للحكومة السودانية؛ باجراء تحقيق مستقل مع المسؤولين عن الانتهاكات التي ادت الى مقتل واصابة المئات في الاحتجاجات السلمية التي يشهدها السودان.

واشار البيان الى الهجمات على الطلاب العزل والمتظاهرين السلميين امر مزعج للغاية.

Advertisements

وقالت موغيريني؛ سنواصل مراقبة الاوضاع ومراجعة تاثير اجراءات حكومة السودان على علاقتها مع الاتحاد الاوروبي.

ودعا الاتحاد الاوروبي؛ الحكومة السودانية؛ الى تهيئة المناخ للحوار السياسي الحقيقي؛ يسمح فيها للشعب السوداني ممارسة حقه في التعبير؛ من اجل التوافق الوطني اللازم لايجاد حلول للازمة الماثلة في البلاد.

وقال البيان يجب على الحكومة السودانية اطلاق سراح جميع الصحفيين، واعضاء المعارضة، والمدافعين عن حقوق الانسان، والمتظاهرين الاخرين المحتجزين.

