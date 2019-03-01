د. ميادة سوار الدهب تؤكد مساندة حزبها لقرارات البشير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي د. ميادة سوار الدهب دعم الحزب ومساندته لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، وقالت ميادة في تصريح صحفي، نثمن ما تم من إجراءات وخطوات حتى الآن من قبل الرئاسة.
وأضافت د. ميادة بسحب صحيفة اخر لحظة أنها تسير في اتجاه التصحيح استدراكاً للتحولات السياسية والاجتماعية، وتؤطر لمرحلة جديدة قد تشكل خارطةً سياسية بمنهج مختلف تفصل الحزب عن الدولة، وتؤكد وقوف الرئيس علي مسافة واحدة من الجميع وتنهي عهود هيمنة الحزب على الدولة.
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