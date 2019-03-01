الفاتح تاج السر: مشاركة الاتحادي الأصل في الحكومة انتهت بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، انتهاء مشاركته في الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، وأكد عدم مشاركته في الحكومة القادمة.
وقال الحزب في بيان ممهور بتوقيع الناطق باسم الحزب الفاتح تاج السر أمس، إن مشاركة الحزب انتهت بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وأوضح أن الاتحادي وقع مع المؤتمر الوطني وحكومة الوحدة الوطنية في 2011م اتفاقاً تمت بموجبه الشراكة في الحكومة بغرض وحدة الصف ودرء المخاطر عن البلاد، وشدد على أن قرارات الرئيس عمر البشير القاضية بحل الحكومة وإعلان الطوارئ في البلاد أنهت ما أبرم من اتفاقيات كان الحزب طرفاً فيها.
وأعلن الحزب حسب صحيفة الصيحة، أنه سيتفرغ خلال هذه الفترة لبناء الحزب وتنظيم صفوفه والاستغناء عن المشاركة في الحكومة الحالية، ودعا إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والالتزام بوثيقة الحوار الوطني وفتح الباب للممانعين وعدم إقصاء الأجسام الناشئة في إشارة لـ(تجمع المهنيين)، وتهيئة الأجواء لتحول ديمقراطي حقيقي.
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