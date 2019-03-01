المالية توفر تذاكر سفر للنواب لحضور جلسة الطوارئ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس مجلس الولايات، نائب رئيس التشريعية القومية، عمر سليمان آدم عن مخاطبة الهيئة وزارة المالية لتسهيل مهمة وصول أعضاء الهيئة التشريعية القومية من الولايات للخرطوم، وتوفير تذاكر سفرهم لحضور جلسة الطوارئ، وأوضح سليمان في تصريحات صحفية حسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله، أكد مخاطبة الأمانة العامة وزارة المالية التي أكدت التزامها بتوفير حقوق أعضاء البرلمان وتسهيل مهمة وصولهم ومشاركتهم في الجلسة الطارئة المزمع عقدها في السادس من الشهر الحالي، والخاصة بقانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الثاني والعشرين من فبراير الماضي.