نائب مدير جهاز الأمن: حسم مظاهر الفوضى والتخريب مطلوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله قوش أن هنالك حملة منظمة لتشويه صورة الجهاز، ولسنا طلاب سلطة، ونعتز ونفخر بثقة الشعب فينا، وشدد قوش خلال مخاطبته لقوة هيئة العمليات بالجهاز حسب صحيفة آخر لحظة أمس، أنه لا تهاون في أمن الوطن ولا تهزنا الشائعات والأكاذيب، وأن الجهاز لن يتسامح مع أي من أعضائه حال تجاوزه للقانون، وأكد قوش انصراف كافة المؤسسات الرسمية لدعم وإسناد خطط الإصلاح التي انتظمت الدولة، وأشاد مدير الجهاز بدور منسوبي الجهاز في حسم الفوضى وتأمين المواطنين والممتلكات، وما تميزوا به من فدائية وانضباط، ودعا إلى التعامل مع السودانيين وخاصة المرأة بمزيد من الاحترام والالتزام بقيم وأخلاق وأعراف الشعب السوداني، ووجه قوش بالمزيد من الفعالية والانضباط واللجوء للقانون، منوهاً إلى أن هنالك حملة سياسية منظمة ومركزة لتشويه صورة الجهاز.

في سياق متصل أكد نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات، جلال الدين الشيخ الطيب أن الغلاء والظروف والضغوط المعيشية التي عانها الشعب السوداني، وحفزته للاحتجاج ليس محل خلاف أو إنكار، مقراً بأن الشعب السوداني يستحق أن نفديه بالروح والدم، وقطع بأن حسم مظاهر الفوضى والتخريب، مطلوب ولكن عبر مداخل وآليات القانون.