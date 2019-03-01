الكاف يختار هدف لاعب الهلال نصرالدين الشغيل ضمن أجمل الأهداف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، 5 أهداف هي الأفضل في الجولة الثالثة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، التي أقيمت الأحد الماضي، بينها 3 أهداف عربية.

وجاءت الأهداف الخمسة كالتالي: هدف ياكوبا سونجني لاعب أشانتي كوتوكو في مرمى نكانا الزامبي، وهدفي محسن ياجور مهاجم الرجاء في مرمى نهضة بركان، وهدف نصر الدين الشغيل لاعب الهلال السوداني في مرمى زيسكو الزامبي، وأخيرًا هدف تياجو أزولاو، لاعب بيترو أتلتيكو في شباك الزمالك.

وطرح “كاف” حسب (سودانا فوق) ،الأهداف الخمسة في فيديو بثه عبر حسابه، بموقع “تويتر“، وطالب الجماهير بالتصويت واختيار الهدف الأفضل من بينها.