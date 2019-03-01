لجنة المسابقات تحول مباراة المريخ والامل عصرا وتوحد توقيت مباريات الاسبوع الأخير بالوسيط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قررت لجنة المسابقات في اجتماعها الطارئ نهار الخميس 28 فبراير 2019م تقديم مباراة المريخ الخرطوم والامل عطبرة في المجموعة الاولى بالدوري الممتاز لتعلب عند الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الاحد 3 مارس 2019م .. وذلك نسبة لقيام مباراة الهلال وزيسكو مساء ذات اليوم المعلنة فيه المباراة..

على صعيد ذي صلة تم توحيد الأسبوع الأخير لمجموعات الوسيط، حيث تلعب مباريات المجموعة الأولى يوم السبت 2 مارس 2019م عند الساعة الثالثة والنصف عصرا.. فيما تلعب مباريات المجموعة الثانية يوم الاحد 3 مارس 2019م، بذات التوقيت عند الساعة الثالثة والنصف عصرا.. المادة السابقة انعدام ثقة وتملص من المسؤولية المقالة القادمة الاتحاد السوداني يتسلم بطاقة النقل الدولية للاعب المريخ السماني

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