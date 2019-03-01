انعدام ثقة وتملص من المسؤولية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في خضم السجالات المتواصلة والتعليقات على الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس البشير مساء الجمعة الماضية ، في هذا الوقت برزت اراء متناقضة كما قلنا في هذه الزاوية بالامس وكانت قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مابين عنيف في كلماته على السيد الرئيس واصفا خطواته بالانقلاب على الشرعية كما عبر عن ذلك الدكتور أمين حسن عمر واتفق معه وراى رأيه بل زاد عليه القيادي البارز في الحزب والحركة الإسلامية الدكتور قطبي المهدي ، وفي مقابل هذا الكلام الحاد كانت كلمات السيد رئيس القطاع السياسي في الحزب والقيادي بالحركة الإسلامية الدكتور عبد الرحمن الخضر الذي قال إن معظم ما أعلنه الرئيس من قرارات مساء الجمعة الماضية كانت باستشارة الحزب بل امضائه مما أبان التناقض الكبير بين أصحاب الانتماء الواحد وأوضح حجم المشكلة التي أوقعهم فيها السيد رئيس الحمهورية.

الزميلة كوش نيوز نقلت عن الدكتور قطبي المهدي قوله :

البشير يحمّل المؤتمر الوطني معظم الفشل الذي حدث في الفترة الماضية، والثقة أصبحت شبه معدومة، وبالتالي ما كان مضطراً لكي يستشيرهم في أي شئ، وما حدث كان انقلاباً عليهم.

انتهى نقلنا ونلاحظ الوضوح الكامل في حديث دكتور قطبي إذ أنه يتهم الرئيس البشير بالتملص عن المسؤولية وتحميلها كاملة للمؤتمر الوطني وهنا يمكن للشامتين أن يرفعوا أصواتهم فرحا بما آل إليه وضع العلاقة بين الحزب والرئيس وهو الكيان الذي طالما استقوى بالسلطة والرئيس بشكل كبير على ظلم الآخرين والنيل منهم وغابت العدالة والمساواة والأحزاب يتم التضييق عليها بينما حزب الرئيس يتم فتح كل الابواب أمامه ليفعل ما يريد ثم يدعي اكتسابه الشرعية من انتخابات هو يعلم أنها غير حقيقية لذا فإن كثيرين يرون في ماجرى للمؤتمر الوطني أمرا يستحقه وزيادة ، وفي هذا الصدد يمكن قراءة قول الدكتور قطبي المهدي أن الثقة أصبحت معدومة بين الرئيس والحزب لذا لم يستشرهم في ما أقدم عليه من خطوات وهذا القول اصعب على المؤتمر الوطني من إجراءات الرئيس نفسها وقراراته كون هذا الكلام صدر عن شخصية كبرى في الحزب والحركة الإسلامية وكانت لها إسهامات واضحة في بناء الدولة وتوطيد أركانها ولايمكن المزايدة عليه من اي جهة في هذا الجانب لذا تمني الكثيرون أن يصمت الدكتور قطبي ولا يعلق أو أن يبقى الأمر حصرا على اللقاءات الداخلية والجلسات الخاصة ولكنه أبي إلا أن يقول ما قال للاعلام حتي تتضح الصورة وتزول الغشاوة .