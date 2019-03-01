رفض ثقافة التغريب وطمس هوية الشعوب .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ أن أعلنت الحكومة في جمهورية مالي (غرب أفريقيا ) سياساتها الجديدة الرامية الى تعديلات في المنهج الدراسي شملت اقتراح تدريس مادة الثقافة الجنسية للاطفال في المدارس ، منذ ذلك الوقت والاضطرابات تتزايد في هذا البلد المسلم الذي رفضت جماهيره بشكل مطلق هذه السياسة الحكومية المعلنة ، واعتبر العديد من الدعاة والمشايخ ان هذا الأمر ليس إلا رضوخا للاستعمار وفرض ثقافة التغريب الهادفة الى طمس هوية الشعب في هذا البلد المسلم الكبير وتضييع الأجيال القادمة وبترها عن ثقافتها الأصيلة ، والإسهام في قطع الصلة بين هذا الشعب وجذوره الثقافية القائمة على الاسلام والأخلاق الحميدة السوية التي اتصفت بها شعوب هذا الجزء من افريقيا .

وقد استمرت تداعيات الخطاب الذي ألقاه الإمام والداعية الكبير محمد ديكو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي الذين تنادوا لدعوته، وأعلن فيه رفضه لسياسات الحكومة ، وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه “لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس”، وداعيا في نفس الوقت لإعادة تأسيس حقيقية لجمهورية مالي المسلمة تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية”…

وسدد الإمام محمد ديكو نيران هجومه على رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا “نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي”.

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على “إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي”.

وهاجم الإمام محمد ديكو فرنسا ووصفها “بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال “لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد”.

وأضاف “إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى”، مشيرا للاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة لأراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

مالي كغيرها من بلدان غرب أفريقيا لن تقبل بعودة الاستعمار الحديث بوجهه الجديد الى القارة وسيناهض الماليون اي شكل من أشكال التغريب واولى مظاهره تعديلات مقترحة على المنهح الدراسي.