الحسم الفوري والبتر الكامل وإلا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بما جرى في أكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا (جامعة مامون حميدة)الاسبوع الماضي من اقتحام لمباني الجامعة والاعتداء على الطالبات مما يعتبر خروجا عن الاعراف واللياقة وعدم التزام بالضوابط العامة المعمول بها في طريقة تعامل الشرطة والقوي الأمنية مع الطلاب والدخول الى حرم جامعاتهم وكلياتهم الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد عامة معمول بها ومتوافق عليها بين الكل .

لكن أشد ما أثار حنق الناس واقلقهم وجعلهم يستنكرون بشدة ما وقع أن بعض العناصر الملثمة في هجومها على طالبات الكلية مارست تحرشا فاضحا وغير مقبول اطلاقا ببعض الطالبات وظهرت فيديوهات انتشرت بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي توضح كيف أن أحد العناصر الأمنية قد قبض على البنت واحتضنها بشدة مطبقا عليها بيديه وهو يجمعها الى صدرة وهي تتملص منه بقوة واحداهن تحذر المعتدين الملثمين صارخة اضربني لكن لا تمسني (دقني بس ماتهبشني) ، في موقف يبين رفضها بشدة لهذا الأسلوب الغير لائق ولا محترم والذي صدر عن العناصر الأمنية ، ونحن هنا لانعمم ولايمكن أن تقول ان عموم رجال الشرطة والأمن هكذا لكن هذا الذي جرى في أكاديمية العلوم الطبية والتكنلوجيا مخالف تماما للأدب والذوق والأعراف وليس لأحد مطلقا الحق في التصرف بهذا الشكل ، وهذا العمل وان كان قد صدر من أفراد معدودين أو حتي لو صدر من فرد واحد فإنه حتما يلطخ وجه الأجهزة الأمنية ككل ويجعلها مدانة تماما ولاتستحق الاحترام أو الثقة فيها وهي المنوط بها حماية اعراض الناس فكيف وأحد أعضائها – ان لم نقل بوجود غيره – يتحرش بطالبات ويعتدي عليهن ؟ ألا يستوجب ذلك البتر الكامل لهذا العضو الفاسد المفسد ومعاقبته فورا وعلنا أمام الرأي العام وحسمه بشكل كامل حتي يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه ممارسة هذا الفعل المشين .

الأجهزة الأمنية مطالبة بالاعتذار الفوري عن ما حدث وكشف هذا المجرم الذي يتحرش بالبنات وإيقاع عقوبة رادعة عليه وبدون تاخير والا فكل الأجهزة الأمنية ستبقى محل اتهام الناس الى ان يثبت العكس.