احكام السجن وصلت الى 6 سنوات .. محاكم الطوارئ تسجن عشرات المتظاهرين

الخليج 365:

أصدرت محاكم طوارئ في السودان أمس الخميس، أحكاماً بالسجن لفترات تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات بحق 8 أشخاص لمشاركتهم في تظاهرات محظورة، الإخلال بالسلامه العامة، الإزعاج، مخالفة الأوامر، أو تهريب العملة، وذلك بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير.

وصدرت أحكام الطورائ من الخرطوم وبحري وأم درمان، هي الأولى من نوعها منذ شكّلت هذه المحاكم الثلاثا الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) “قضت محكمة الطوارئ بالسجن 5 سنوات لأربعة متهمين بعد إدانتهم بمخالفة أمر الطوارئ رقم 2 والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن 3 سنوات كما أصدرت حكمها بالسجن 6 أشهر على متهم بمنطقة بحري”.

وكان البشير فرض في 22 فبراير، حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد.