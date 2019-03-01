(الوطني): الطوارئ “طوق” للتضييق على المفسدين

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد والي سنار السابق عبد الكريم موسى والقيادي في (الوطني) التزامهم بقرارات رئيس الجمهورية وتوجيهاته الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسي والتنموي، مبيناً أن قانون الطوارئ اقتضته الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، داعياً حسب صحيفة الإنتباهة القوة السياسية والحزبية وقيادات المجتمع المدني لتدارك الفهم الصحيح للطوارئ ودورها في محاربة الغلاء وتشكيل طوق للتضييق على المفسدين وتقديمهم لمحاكمات عادلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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