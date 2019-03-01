(الحكام) يرفضون إدارة المباريات اعتباراً من اليوم

أعلن حكام المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني على نحو مفاجئ الدخول في إضراب عام عن إدارة المباريات اعتباراً من اليوم يشمل بطولات الدرجة الممتاز والوسط وكأس السودان. وبحسب مصدر مطلع فإن خطوة الحكام تأتي بسبب مديونية مالية كبيرة للحكام تجاه الاتحاد تصل إلى 300 ألف جنيه، ودفع الحكام بمذكرة لاتحاد الكرة طالبوا فيها بمنحهم مستحقاتهم المالية بأسرع ما يكون بيد أنهم لم يجدوا أية استجابة، وأبدى عدد من الحكام سخطهم حسب صحيفة الإنتباهة، من اللائحة الجديدة التي تتيح للشرطة وكل الأجهزة التي تعمل في المباريات بنيل حقوقها مباشرة فور نهايتها ما عدا الحكام بعد 24 ساعة من المواجهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)