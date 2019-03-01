محاكم الطوارئ تصدر أحكاماً بالسجن تصل إلى 7 سنوات ضد متظاهرين

أدانت محاكم طوارئ بالخرطوم وبحري وأم درمان (59) متظاهراً أوقفتهم السلطات في الاحتجاجات أمس بأحكام تتراوح بين السجن 7 سنوات وشهرين، وتمت الإدانة للموقوفين على ذمة المشاركة في إثارة الشغب، الإخلال بالسلامة العامة، الإضرار بالممتلكات العامة، إغلاق الطرق العامة، وذلك بموجب نصوص أوامر الطوارئ والقانون الجنائي لسنة 1991م، وجرت محاكمة (17) متظاهراً في بحري و(22) في أم درمان و(20) في الخرطوم بينما برأت محاكم عدداً من المتظاهرين.

بالمقابل كشفت نيابة طوارئ الخرطوم حسب صحيفة السوداني عن إيقاع عقوبة السجن 5 سنوات لعدد 4 متهمين و3 سنوات لعدد 3 متهمين وإبعاد أجنبي لمخالفتهم أمر الطوارئ رقم 2، في السياق قال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء د. هاشم علي عبد الرحيم إنهم فرقوا تجمهرات غير مشروعة ومحدودة العدد في الخرطوم وبعض الولايات وفقاً للقانون، مؤكداً تدوين بلاغات في مواجهة عدد من المتجمهرين بموجب أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2019م والذي يشتمل على حظر التجمهر والتجمع وإعاقة الطرق والتقليل من هيبة الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)