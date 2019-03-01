قتل (3) من الرعاه رميا بالرصاص وجرح (2)بدارفور

وادي الحادث لردود فعل واسعة النطاق بمدينة امدخن ما ادى لتجمع حشود كبيرة من المواطنيين امام مركز الشرطة بأمدخن وتحركت قيادة الجيش بالمنطقة في المقابل والقت القبض على (6) من الجنود الجناة بعد ان تم التعرف عليهم نتاج تعرضهم لجراح بالسكاكين اثناء الاغارة على الفريق ما ادي لتهدأت الخواطر وسط وعود بتقديم الجناة للعدالة .
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