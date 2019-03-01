وقال ناشطون من عبري إن القوة التي نفذت الاعتقالات تتكون من عشرات الجنود التابعين للأجهزة الأمنية وتستقل ستة تاتشرات .
وأوضحوا إن الاعتقالات طالت كل من عبدالرحمن محمود، طارق محمد وهبي والسمؤل وآخرين .
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال العشرات بعبري صباح الخميس لا28 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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