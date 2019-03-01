اختتام التدريبات البحرية السودانية السعودية

أنهى السودان والسعودية اليوم (الخميس) تمرينا بحريا دام خمسة أيام بقاعدة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر بشرقي السودان.

وشملت فعاليات اليوم الختامي لتمرين "الفلك 3"، تنفيذ سيناريو للقيام بالإغارة على هدف ساحلي بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وعروض للزوارق والطيران، وفقا لموقع (الشروق) الحكومي.

وحضر مراسم اختتام التمرين نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية، اللواء بحري مجدي سيد عمر، وممثل قائد القوات البحرية السعودية، العميد بحري يحيى بن علي النعمي.

وكان التمرين قد بدأ الأحد الماضي بقاعدة بورتسودان البحرية، بمشاركة مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية، وشمل تدريبات مشتركة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العمل المشترك لرفع القدرات القتالية وتحقيق الأمن البحري، وتأمين طرق المواصلات البحرية، ومجابهة التهريب والقرصنة البحرية والإتجار بالبشر، وردع أي تهديد أو عمليات بحرية محتملة.

والسودان والسعودية من بين سبع دول عربية وإفريقية مشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن اتفقت في ديسمبر الماضي بالرياض على تأسيس كيان يجمعها لتعزيز الأمن والتجارة والاستثمار في المنطقة.