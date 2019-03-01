بالفيديو.. السودان يقفون دقيقة حداد على ضحايا حريق محطة مصر

استغل المتظاهرون في السودان المظاهرات التي تحتاج البلاد في مدينة الخرطوم ضد الحكومة السودانية، ليقفوا دقيقة حداد على شهداء حادث «محطة مصر» الذي وقع أول أمس الأربعاء، وأسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 40 آخرين حسب ما أعلنته وزارة الصحة.

وخرج الآلاف من المحتجين المناهضين للحكومة السودانية يتظاهروا في العاصمة الخرطوم ومحيطها، بشكل يومي منذ تشكيل محاكم طوارئ في أنحاء البلاد للتصدي لاضطرابات مستمرة منذ أكثر من شهرين.

ويخرج المحتجون يوميا تقريبا منذ بدأت موجة الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الخبز، والتي تحولت إلى أكبر تحد يواجهه الرئيس السوداني عمر البشير.

وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن 33 شخصا على الأقل قتلوا بينهم ثلاثة من أفراد الأمن، فيما يعتقد المحتجون أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير.

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