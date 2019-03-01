متظاهرو السودان يتحدون البشير ويخترقون الطوارئ

انطلقت في السودان، أمس، مسيرات جديدة دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، تحت عنوان «مواكب التحدي» مطالبة بتغيير جذري في الحكم، فيما أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إنهاء كل اتفاقات الشراكة في الحكم التي وقّعها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والانسحاب من الحكومة السودانية.

وتفصيلاً، انطلقت مسيرات «مواكب التحدي»، أمس، في الخرطوم ومنطقة بحري ومنطقة أم درمان، بالإضافة إلى عدد من الولايات السودانية.

وأوضح التجمع أن تلك المسيرات «السلمية» تهدف إلى التعبير عن رفض حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، أول من أمس، مقتل طفل دهسته دورية أمنية بمدينة الخرطوم بحري.

وكان النائب الأول للرئيس السوداني، عوض بن عوف، قال إن حالة الطوارئ التي فرضت، أخيراً، في السودان لا تستهدف إنهاء التظاهرات ضد الرئيس عمر البشير بل التصدي للتهريب.