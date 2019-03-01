أسرة الصحفي عثمان ميرغني قلقة من ظروف اعتقاله

أبدت أسرة الصحفي المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات عثمان ميرغني الحسين، قلقها إزاء مصيره المجهول بعد رفض السلطات السماح لأسرته بزيارته، كما رفضت السلطات الإفصاح عن مكان احتجازه.
وقال “جهاد” نجل رئيس تحرير صحيفة “التيار” في تعميم صحفي اليوم الخميس إن الأسرة تعيش حالة من القلق في ظل عدم اطلاعها على الوضع الصحي لعثمان ميرغني وظروف اعتقاله.
وطلبت الأسرة السماح لها بالاطمئنان على صحته وهو الطلب الذي ما تزال ترفضه السلطات الأمنية بعد مضي أسبوع على اعتقال ميرغني.
وكان جهاز الأمن قد اعتقل رئيس تحرير “التيار” الجمعة الماضية من مقر الصحيفة بالخرطوم بعد ظهوره في احدى القنوات الاخبارية.
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