أسرة الصحفي عثمان ميرغني قلقة من ظروف اعتقاله

أبدت أسرة الصحفي المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات عثمان ميرغني الحسين، قلقها إزاء مصيره المجهول بعد رفض السلطات السماح لأسرته بزيارته، كما رفضت السلطات الإفصاح عن مكان احتجازه.

وقال “جهاد” نجل رئيس تحرير صحيفة “التيار” في تعميم صحفي اليوم الخميس إن الأسرة تعيش حالة من القلق في ظل عدم اطلاعها على الوضع الصحي لعثمان ميرغني وظروف اعتقاله.