التشكيلة المثالية للجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت شبكة "هو سكورد" العالمية، عن التشكيل المثالي للجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الأمس.
واحتل لاعبو ليفربول التشكيلة المثالية بتواجد 7 لاعبين مرة واحدة، وعلى الرغم من عدم تألق البعض في المباراة لكن الجماهير اختارتهم ضمن الافضل.
وجاء التشكيل المثالي كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون (ليفربول).
خط الدفاع: لوكاس دين (إيفرتون)، فابيان (نيوكاسل يونايتد)، فان دايك (ليفربول)، أرونولد (ليفربول).
خط الوسط: أوريجي (ليفربول)، أوزيل (آرسنال)، سيجورسون (إيفرتون)، محمد صلاح( ليفربول).
خط الهجوم: ماني (ليفربول)، كالفيرت ليوين (إيفرتون).
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