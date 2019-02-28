قرار جديد من إتحاد الكرة بشأن مباراة المريخ والأمل

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني قرارًا اليوم”الخميس” قضى بأداء المريخ الخرطوم أمام الأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز. وتقرّر أن تلعب المباراة الأحد المقبل في الثالثة والنصف عصرًا بدلاً عن السادسة والنصف بسبب قيام مباراة الهلال الخرطوم وزيسكو الزامبي في بطولة الكنفدرالية.

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