إبن عوف و ايلا يبحثان توفير “الوقود والقمح والدواء”

التاريخ: 28-فبراير-2019
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بحث النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف، مع رئيس مجلس الوزراء القومي، محمد طاهر ايلا، قضية معاش الناس والإجراءات التي تمت والتي سيتم اتخاذها للاطمئنان على توفير السلع الأساسية للمواطنين من الوقود والقمح والدواء.
وأوضح ايلا في تصريح صحفي، بحسب الشروق – أن اللقاء تناول الإجراءات المتعلقة بحصائل الصادر وسبل تحريك الطاقات العاطلة، خاص في مجال الصناعة ورفع رؤوس أموال البنوك المتخصصة.
كما أشار إلى إجراءات خاصة بالقطاع الزراعي تتعلق بتوفير الآليات والمدخلات، فضلاً عن إجراءات حصاد القمح وتوفير التمويل اللازم لشرائه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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