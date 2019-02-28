طلال الساتة امام المحكمة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مثل الفنان الشاب “طلال الساتة” أمام المحكمة عقب القضية التي قام برفعها عليه الشاعر الشاب حسين اب كروك والملحن ناصر عبد العزيز، وذلك عقب ترديده أغنية (ليه الجفا) دون الرجوع إليهما بالإضافة إلى تشويهه للأغنية واستبدال عدد من المفردات داخل النص .

من جانبه أكد الشاعر “اب كروك” عن اضطراره للجوء للقضاء لنيل حقوقه هو وملحن الأغنية وذلك بسبب الانتهاك الصريح الذي مارسه الساتة لحقوقهما، مضيفاً أنه حاول الوصول مع الفنان المعني لحل وسطي قبل اللجوء للقضاء لكنه فشل في ذلك .

بالمقابل، ظلت قضايا تعدي المطربين الشباب على أغنيات الآخرين من القضايا الشائكة جداً داخل الساحة الفنية، وشهدت المحاكم خلال السنوات الماضية عشرات القضايا في ذات المشكلة، مما جعل الكثيرين يطالبون بمراجعة قوانين حقوق الملكية الفكرية .

جدير بالذكر وبحسب خرطوم ستار، أن “طلال الساتة” يعتبر أحد الفنانين الشباب المثيرين للجدل، حيث ظل دوماً حاضراً في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بأغنياته المتمردة، بالإضافة إلى شغفه الدائم بعرض مقتنياته الخاصة وممتلكاته، وآخرها الفيلا الفخمة التي قام بإرفاق صورها في مواقع التواصل الاجتماعي .

تلك الصور التي أثارت حنق الكثيرين ودفعتهم لمطالبة “طلال الساتة” بعرض أغنياته بدلاً من عرض ممتلكاته، مبدين دهشتهم الشديدة من ذلك السلوك الغريب والنهج الذي أسموه بـ(البوباري) الذي يتبعه “طلال الساتة” ! .